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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية الفرنسية

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية الفرنسية
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تواصل – واس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اتصالاً هاتفياً ، اليوم، بفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
وجرى خلال الاتصال استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وقد نوه فخامة الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.

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