«متحدث الصحة»: الضغوط النفسية قد تكون أشد ضررا من فيروس «كورونا» (فيديو)

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حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي من خطورة الاستسلام للضغوط النفسية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، “إنه مع هذه الجائحة يجب التعامل مع هذا المرض بتوازن، مهم جدا التوازن، لا نريد إفراط ولا تفريط.

ونبه متحدث الصحة إلى خطورة القلق والذعر والتوتر بسبب تأثير ذلك على الحالة المرضية والإصابة بأمراض ناتجة عن هذا القلق والتوتر الزائد عن الحد.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة “في بعض الحالات قد تكون الأعراض الجانبية الناتجة عن الحالة النفسية أشد فتكا وضررا من المشاكل الصحية الناتجة عن فيروس كورونا”.