الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«تعليم الطائف» تقر حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد

«تعليم الطائف» تقر حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد
0

تواصل – فريق التحرير:

أقرت إدارة تعليم الطائف اليوم الأربعاء حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1441 / 1442هـ بحضور المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعدي المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية بنين والخدمات المساندة، والتي حققت نسبة 22 % من رغبات المتقدمين والمتقدمات للحركة .

وهنّأ اللهيبي جميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة راجياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية، مثمنًا للزملاء والزميلات فريق العمل في إدارة شؤون المعلمين جهودهم في إنجاز حركة النقل الداخلي برغم الظروف الاستثنائية والتي واكبت جائحة كورونا.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن نتائج الحركة متاحة عبر حسابات المعلمين والمعلمات في نظام “نور”. مضيفاً أن عدد المتقدمين والمتقدمات من شاغلي الوظائف التعليمية بلغ 5383 متقدماً ومتقدمة، فيما بلغ عدد من شملتهم الحركة هذا العام 1134 منهم 329 بنين و 805 بنات.

ولفت الخديدي أن جميع المتقدمين والمتقدمات خضعوا للمفاضلة وتطبيق معايير وضوابط النقل المبلغة للميدان وفق التعميم الصادر بهذا الخصوص.

مواد ذات صلة

فتح خدمة تعديل القبول للطالبات بجامعة الأميرة نورة

فتح خدمة تعديل القبول للطالبات بجامعة الأميرة نورة

أولياء أمور يطالبون بنقل أبنائهم لمدارس حكومية.. و«الأهلية» تخفض الرسوم

أولياء أمور يطالبون بنقل أبنائهم لمدارس حكومية.. و«الأهلية» تخفض الرسوم

«تعليم جدة» يعلن حركة النقل الداخلي للوظائف التعليمية

«تعليم جدة» يعلن حركة النقل الداخلي للوظائف التعليمية

«تعليم الرياض» تعتمد حركة النقل الداخلي والمكلفين.. فتح باب التظلمات

«تعليم الرياض» تعتمد حركة النقل الداخلي والمكلفين.. فتح باب التظلمات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>