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المحكمة الدولية: المتهمون في اغتيال «رفيق الحريري» ينتمون إلى «حزب الله»

المحكمة الدولية: المتهمون في اغتيال «رفيق الحريري» ينتمون إلى «حزب الله»
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جلستهاللنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام2005، بعد 11 عاما على إنشائها.

وأكدت المحكمة أنالمتهمون في اغتيال الحريري ينتمون إلى “حزب الله”، حيث نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري.

وأوضحت المحكمة أن الادعاء قدم أدلة وافية عن الاتصالات التي استخدمت باغتيال الحريري، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال إرهابية ونفذت لأهداف سياسية.

تجدر الإشارة إلى أن المتهمون الأربعة هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

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