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سلطنة عُمان تعلن تأجيل بدء العام الدراسي إلى نوفمبر المقبل

سلطنة عُمان تعلن تأجيل بدء العام الدراسي إلى نوفمبر المقبل
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تواصل- وكالات:

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تأجيلبدء العام الدراسي لكافة الطلاب والطالبات إلى الأول من نوفمبر القادم.

ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية، عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في سلطنة عمان، اليوم الخميس،اجتماعا بحضور كل أعضائها في وزارة التربية والتعليم​​​.

وقررت اللجنة أن الدوام سوف يكون للطلاب والطالبات في 1 نوفمبر، ولأعضاء الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة يوم 27 سبتمبر القادم؛ بما يحقق ما لا يقل عن 180 يوما دراسيا فعليا.

كما قررت، اعتماد منهج التعليم المدمج لكافة المدارس وذلك بانتظام الطلبة في بعض الحصص في مدارسهم، وتفعيل التعليم عن بعد في حصص دراسية أخرى، وفق الضوابط والأسس التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

 

 

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