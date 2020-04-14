«الإسكان»: تسليم 9 مشاريع في 8 مناطق خلال الشهر الماضي

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، تسليم تسعة مشروعات في ثماني مناطق بالمملكة، خلال مارس الماضي.

وأوضح البرنامج أن إجراءات التسليم، تمت بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، بالتزامن مع فترة الإجراءات الاحترازية الصحية التي فرضتها المملكة للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشمل ذلك تسليم عدد من الفلل في مشروعين بمنطقة الحدود الشمالية بإسكان رفحاء وعرعر، إضافة لوحدات في إسكان تبوك، وإسكان القريات بمنطقة الجوف، وإسكان النبهانية بمنطقة القصيم.

كما تم تسليم 4 مشاريع أخرى، منها إسكان الأحساء 1 و 2 بالمنطقة الشرقية، وإسكان نجران، وإسكان العلا بمنطقة المدينة المنورة، وإسكان حائل.

يذكر أن مشروعات وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة، تتوزع في عدد من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعاً، توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية، من نوع “فيلا”، تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.