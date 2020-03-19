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«حساب المواطن» يوضح طريقة حذف الدخل المكرر المضاف بالخطأ

«حساب المواطن» يوضح طريقة حذف الدخل المكرر المضاف بالخطأ
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة حذف الدخل المكرر الذي أُضيف لبيانات المستفيد بطريقة خاطئة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر» جاء فيه: «قمت بإدخال الدخل الشهري الحالي دون بدل المعيشة وبعد حفظ المعلومات تكرر بالصفحة الدخل الشهري مرتين الأول والحالي فما هي الطريقة؟”، ليرد  البرنامج موضحاً الطريقة وذلك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب ثم الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى «الإجراءات» يسار الصفحة، وحذف الدخل ثم الضغط على حفظ).

 

 

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