مصر تخصص رحلات طيران استثنائية لإعادة مواطنيها من المملكة

تواصل – وكالات:

أعلن وزير الطيران المدني بمصر الطيار محمد منار تخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية.

وأوضح وزير الطيران أن الرحلات تنطلق بداية من تاريخ ٩ مارس حتى ٢٤ مارس، وتم التصديق على: ٣ رحلات يوميا بخط سير القاهرة – جدة – القاهرة – وأيضا رحلة يوميا بخط سير القاهرة – المدينة – القاهرة وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض و الدمام والقصيم وأبها.

وأضاف وزير الطيران أن المسافرين يستطيعون الحجز عبر ثلاث وسائل: الموقع الرسمي لمصر للطيران، أو الخط الساخن ١٧١٧، أو مكاتب الشركة بمصر ووكلائها بالخارج.

من جهتها، أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد أن غرفة عمليات الوزارة، التي تم إطلاقها يوم أمس بالوزارة، تتلقى الطلبات من المواطنين العالقين بمختلف دول العالم الراغبين في العودة، ويتم التنسيق تباعا مع وزارة الطيران وكافة الجهات المعنية.