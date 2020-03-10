الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مصر تخصص رحلات طيران استثنائية لإعادة مواطنيها من المملكة

مصر تخصص رحلات طيران استثنائية لإعادة مواطنيها من المملكة
0

تواصل – وكالات:

أعلن وزير الطيران المدني بمصر الطيار محمد منار تخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية.

وأوضح وزير الطيران أن الرحلات تنطلق بداية من تاريخ ٩ مارس حتى ٢٤ مارس، وتم التصديق على: ٣ رحلات يوميا بخط سير القاهرة – جدة – القاهرة – وأيضا رحلة يوميا بخط سير القاهرة – المدينة – القاهرة وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض و الدمام والقصيم وأبها.

وأضاف وزير الطيران أن المسافرين يستطيعون الحجز عبر ثلاث وسائل: الموقع الرسمي لمصر للطيران، أو الخط الساخن ١٧١٧، أو مكاتب الشركة بمصر ووكلائها بالخارج.

من جهتها، أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد أن غرفة عمليات الوزارة، التي تم إطلاقها يوم أمس بالوزارة، تتلقى الطلبات من المواطنين العالقين بمختلف دول العالم الراغبين في العودة، ويتم التنسيق تباعا مع وزارة الطيران وكافة الجهات المعنية.

مواد ذات صلة

مصر تُعلّق جميع الفعاليات الجماهيرية لمواجهة كورونا.. ماذا عن تعطيل الدراسة؟

مصر تُعلّق جميع الفعاليات الجماهيرية لمواجهة كورونا.. ماذا عن تعطيل الدراسة؟

سفارة المملكة بمصر تعلن استئناف رحلات الطيران بين الرياض والقاهرة

سفارة المملكة بمصر تعلن استئناف رحلات الطيران بين الرياض والقاهرة

مواطن عائد من إيران يروي قصة إصابته بـ«كورونا» وكيف تعاملت معه المملكة (فيديو)

مواطن عائد من إيران يروي قصة إصابته بـ«كورونا» وكيف تعاملت معه المملكة (فيديو)

توقعات طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب رعدية وغبار على عدة مناطق

توقعات طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب رعدية وغبار على عدة مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>