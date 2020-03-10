سفارة المملكة بمصر تعلن استئناف رحلات الطيران بين الرياض والقاهرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة لدى مصر، اليوم الثلاثاء، استئناف حركة الطيران بين المملكة ومصر، يومي الثلاثاء والأربعاء وفق الجداول المعلنة.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”: “تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية إحاطة المواطنين الكرام بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر بما فيها الخطوط السعودية و”مصر للطيران” و”طيران ناس” وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.

وأضافت السفارة، أن الرحلات ستتم وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة.

وأشارت سفارة المملكة بالقاهرة، إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الشركات لترتيب سفرهم خلال هذين اليومين دون تكبد أي رسوم إضافية على تذاكر السفر الناجمة عن تغير الحجوزات.