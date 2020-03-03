الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة»: تجهيز أكثر من ١٤٠٠ غرفة للعزل ومنع انتقال العدوى في مستشفيات المملكة (صور)

«الصحة»: تجهيز أكثر من ١٤٠٠ غرفة للعزل ومنع انتقال العدوى في مستشفيات المملكة (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة جاهزية أكثر من 1400 غرفة عزل في مستشفيات المملكة والتي تستخدم للحالات المتقدمة من المصابين بأعراض مرضية شديدة، حيث تواصل الوزارة تكثيف جهودها لمنع انتقال العدوى.

وتُشكل غرف العزل أهمية بالغة في الحفاظ على صحة المريض والأصحاء من انتقال العدوى لهم من المرضى المصابين ببعض الأمراض المعدية والخطيرة، حيث تعتبر غرفة العزل غرفة للمبيت يقيم فيها المريض المطلوب عزله طول إقامته داخل المستشفى وتجهز الغرفة بنظام لتكييف الهواء يمنع انتقال العدوى من المريض إلى المرضى الآخرين أو العاملين بالمستشفى في هذه الحالة يقل ضغط الهواء داخل الغرفة عن خارجها (أو لمنع انتقال العدوى من جو المستشفى إلى المريض في هذه الحالة يزيد ضغط الهواء داخل الغرفة عن خارجها).

وأشارت الصحة إلى أن العزل الطبي هو عزل المريض عن الاختلاط الحر مع المرضى الآخرين، وذلك لإصابته أو يشتبه في إصابته بمرض معدي وهو أنواع طبقاً لوسيلة انتقال المرض المعدي فقد يكون عزلاً تلامسياً للأمراض التي تنتقل عن طريق التلامس مثل الإصابة بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والجرب أو عزلاً رذاذياً وهو للأمراض التي تنتقل عن طريق تناثر الرذاذ من المريض أثناء السعال أو العطاس مثل مرضى الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد أو الالتهاب السحائي الناتج عن الإصابة بالبكتريا وقد يكون عزلا هوائياً للأمراض التي تنتقل عن طريق الرذاذ الدقيق الحجم والذي ينتقل عن طريق الهواء مثل مرضى الدرن الرئوي المفتوح النشط.

ويتوفر بمستشفيات وزارة الصحة حالياً عدد 1449 غرفة عزل سالبة الضغط مطابقة للمواصفات وتعمل بصورة فعالة موزعة على جميع المستشفيات بالمحافظات والمناطق الصحية، كما أنه جارٍ العمل حالياً لتطوير عدد 713 غرفة عزل هوائي، والمتوقع أن يتم الانتهاء منها في أوائل عام 2021 لتزيد من قدرة وزارة الصحة على استيعاب مرضى العزل الهوائي في حالة الاحتياج لا قدر الله، ويمكن في بعض الحالات أو الممارسات الطبية المحددة الاستعاضة عن غرف العزل الهوائي بغرفة مفردة مزودة بجهاز تنقية الهواء المتنقل عالي الكفاءة، مع الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية المقررة والتخلص منها بطريقة صحيحة بعد انتهاء العمل والخروج من الغرفة والالتزام الكامل بممارسة نظافة وتطهير الأيدي.

وتوفر ” الصحة” عدد (870) من أجهزة تنقية الهواء المتنقلة عالية الكفاءة من أفضل وأجود الأنواع الجاهزة للعمل بصورة ممتازة، والتي يمكن استخدامها في غرف عزل المرضى تحت إجراءات العزل الرذاذي، وفي أماكن انتظار وفحص المرضى ذوي الأعراض التنفسية لتحسين جودة الهواء بهذه الأماكن.

 

مواد ذات صلة

7 طرق لغسل اليدين بالطريقة الصحيحة.. تعرّف عليها

7 طرق لغسل اليدين بالطريقة الصحيحة.. تعرّف عليها

«الصحة»: سنعلن نتائج فحص جميع المخالطين للمصاب بـ «كورونا» خلال ساعات

«الصحة»: سنعلن نتائج فحص جميع المخالطين للمصاب بـ «كورونا» خلال ساعات

وزير الصحة: المواطن المصاب بـ«كورونا» معزول.. ولا داعي للقلق

وزير الصحة: المواطن المصاب بـ«كورونا» معزول.. ولا داعي للقلق

«الصحة» تكشف حقيقة مقطع إسعاف مصاب بـ«كورونا» داخل مستشفى بمكة

«الصحة» تكشف حقيقة مقطع إسعاف مصاب بـ«كورونا» داخل مستشفى بمكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>