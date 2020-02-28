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إصابة 4 من أعضاء البرلمان الإيراني بفيروس «كورونا»

إصابة 4 من أعضاء البرلمان الإيراني بفيروس «كورونا»
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تواصل – وكالات:

أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، محمد علي وكيلي، الجمعة، إصابة 4 من أعضاء البرلمان بفيروس كورونا.

وأفاد وكيلي في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم التأكد من إصابة أربعة أعضاء من البرلمان من أصل 30 شخصا أجروا فحوصات طبية حتى الآن، دون ذكر أسمائهم.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الخميس، ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس في البلاد إلى 26 شخصا، وتسجيل 245 إصابة، قبل الإعلان عن وفاة سفير طهران السابق لدى الفاتيكان حجة الإسلام هادي خسروشاهي، جراء إصابته بالفيروس.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

 

 

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