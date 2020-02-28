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حالة نادرة.. امرأة تُنجب 4 توائم بعد عقم 5 سنوات بالطائف

حالة نادرة.. امرأة تُنجب 4 توائم بعد عقم 5 سنوات بالطائف
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة الطائف اليوم الخميس، ولادة امراة أربعة توائم حالتهم مستقرة بعد عقم استمر لقرابة الخمس سنوات.

وتمكّن فريق طبي في مجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف، ممثلة في مستشفى النساء والولادة، من متابعة مريضة بعد عقم استمرّ لمدة 5 سنوات.

وكانت المريضة في العقد الثاني تعاني من تأخر في الإنجاب لمدة خمس سنوات، وتمت متابعتها في عيادة تأخر الخصوبة، وأُجريت لها الفحوصات والتحاليل المخبرية، وأُعطي لها العلاج المناسب.

وبعد مرور خمس سنوات حملت المرأة بأربعة توائم، وجاءت ولادتها مبكرة؛ حيث أنجبت 3 من الإناث وذكرًا واحدًا.

وتم تنويم التوائم الأربعة في العناية المركزة ووضعهم على جهاز التنفس الصناعي حتى تحسّنت حالاتهم واستقرت.

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