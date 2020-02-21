الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالفيديو.. أمير المدينة يزور المُصابين في حادثة إطلاق النار

بالفيديو.. أمير المدينة يزور المُصابين في حادثة إطلاق النار
0

تواصل- فريق التحرير:

اطمأن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان على الحالة الصحية لرجال الأمن المُصابين في حادث إطلاق النار، ظهر اليوم الجمعة، أثناء مباشرتهم بلاغاً عن تعرض مواطن للاعتداء من شخص بسبب خلاف بينهما.

ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة على حسابها الرسمي مقطع فيديو لتفقد أمير المنطقة للحالة الصحية للمصابين، ووجه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مؤكداً الدور الكبير لرجال الأمن، داعياً المولى أن يمن عليهم بالصحة والعافية ويسددهم في أداء مهامهم في خدمة الوطن.

وكانت شرطة المدينة أوضحت في ملابسات الحـادثة، أن المتهم تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته وتمكنت الدوريات من القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر.

وأشارت إلى أن العملية نتج عنها إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى مستشفى الملك فهد، وباشرت الجهات المختصة التحقيق مع مطلق النار للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

 

 

 

مواد ذات صلة

شرطة المدينة: ضبط مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها

شرطة المدينة: ضبط مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها

مصادر: مجهول يُطلق النار على رجال أمن بالمدينة

مصادر: مجهول يُطلق النار على رجال أمن بالمدينة

اعتماد 10 مخططات سكنية بمساحة 1.7 مليون متر مربع بالمدينة

اعتماد 10 مخططات سكنية بمساحة 1.7 مليون متر مربع بالمدينة

هزة أرضية في المدينة المنورة.. والمساحة الجيولوجية تعلق

هزة أرضية في المدينة المنورة.. والمساحة الجيولوجية تعلق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>