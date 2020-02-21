بالفيديو.. أمير المدينة يزور المُصابين في حادثة إطلاق النار

تواصل- فريق التحرير:

اطمأن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان على الحالة الصحية لرجال الأمن المُصابين في حادث إطلاق النار، ظهر اليوم الجمعة، أثناء مباشرتهم بلاغاً عن تعرض مواطن للاعتداء من شخص بسبب خلاف بينهما.

ونشرت إمارة منطقة المدينة المنورة على حسابها الرسمي مقطع فيديو لتفقد أمير المنطقة للحالة الصحية للمصابين، ووجه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مؤكداً الدور الكبير لرجال الأمن، داعياً المولى أن يمن عليهم بالصحة والعافية ويسددهم في أداء مهامهم في خدمة الوطن.

وكانت شرطة المدينة أوضحت في ملابسات الحـادثة، أن المتهم تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته وتمكنت الدوريات من القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر.

وأشارت إلى أن العملية نتج عنها إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى مستشفى الملك فهد، وباشرت الجهات المختصة التحقيق مع مطلق النار للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.