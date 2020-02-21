الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

التشهير بمواطن ومقيم في جريمة تستر تجاري بالدمام.. غرامة مليون ريال

التشهير بمواطن ومقيم في جريمة تستر تجاري بالدمام.. غرامة مليون ريال
0

تواصل – واس:

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية يمنية أدينا بجريمة التستر إثر صدور حكم قضائي بثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بمزاولته، وعقد اتفاقية شراكة بينهما بالمناصفة في أنشطة ورش السيارات وورش للمعدات الثقيلة وورش للحدادة بمدينة الدمام.

ونشرت “التجارة” ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مليون ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، والإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، بالإضافة إلى عقوبة التشهير به عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

مواد ذات صلة

المُختَّطف منذ 20 عاما.. يوسف العماري في أول ظهور له بين أهله (فيديو)

المُختَّطف منذ 20 عاما.. يوسف العماري في أول ظهور له بين أهله (فيديو)

مواطنة تضع أربعة توائم في الدمام.. حالتهم مستقرة

مواطنة تضع أربعة توائم في الدمام.. حالتهم مستقرة

شاهد.. أسراب الجراد تهاجم الدمام والخبر بأعداد كبيرة

شاهد.. أسراب الجراد تهاجم الدمام والخبر بأعداد كبيرة

أول تعليق لوالدة المختطف «القرادي» بعد ظهور نتائج مطابقة الـ DNA

أول تعليق لوالدة المختطف «القرادي» بعد ظهور نتائج مطابقة الـ DNA

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>