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مقتل عدد من مرافقيه.. نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال

مقتل عدد من مرافقيه.. نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال
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تواصل – وكالات:

نجا وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال بانفجار لغم أرضي استهدف موكبه خلال تفقُّده جبهة “المشجح” في مديرية “صرواح” غربي محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وأوضح مصدر عسكري أن اللغم انفجر في أحد الأطقم المرافقة لوزير الدفاع اليمني، ما أدى إلى مقتل 8 من مرافقيه وجرح آخرين في حصيلة أولية، مؤكدا أن الوزير نجا من الحادثة دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأضاف المصدر أن القتلى هم النقيب حمزة علي المقدشي، الملازم صلاح عبدالقوي المقدشي، النقيب أحمد صالح جحزر، الملازم هيثم منصر الجبني، الجندي عبدالكريم علي المقدشي، والجندي عمر الجشوش، وفقا لـ”العربية”.

وتشهد مواقع القتال بمديرية صرواح غربي مأرب، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مركز المديرية منذ أبريل 2015.

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