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«هيئة النقل» تكشف عن ضوابط نشاط النقل التعليمي.. تعرّف عليها

«هيئة النقل» تكشف عن ضوابط نشاط النقل التعليمي.. تعرّف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط النقل التعليمي، والتي تهدف إلى تطوير خدمة النقل المقدمة لطلاب وطالبات التعليم العام، بالإضافة لمعلمات وطالبات المراحل الجامعية.

وصرح النائب المساعد لتنظيم النقل البري في الهيئة العامة للنقل المهندس معيض آل سعيد، بأن اللائحة ألزمت الناقل بإجراء “اختبار مهنة” للسائق، بهدف التأكد من كفاءته واحترافيته، كما تلزم اللائحة الناقل بدفع التعويض المادي عن أي أضرار تنجم عن أخطائه أو أخطاء تابعيه بحق الغير.

كما تشترط اللائحة، ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة التي يبلغ عدد مقاعدها 10 فأكثر 10 سنوات، ولا يتجاوز عمرها 5 سنوات في حال المركبة التي لا يقل عدد مقاعدها عن سبعة ولا يزيد على تسعة مقاعد.

وأكد آل سعيد، وجوب الحصول على موافقة الهيئة في حال تسجيل أو تجديد أو نقل ملكية الحافلة التي يراد تشغيلها في النقل التعليمي، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية اللازمة والمعتمدة لرفع كفاءة وجودة الخدمة، مثل خاصية التتبع لتحديد موقعها ضمن المسارات المحددة لها.

 

 

 

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