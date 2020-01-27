وزير الخارجية: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الإثنين،أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الخارجية، في حوار مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: إن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، مضيفا نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع”.

وأضاف “عندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد”.

وفيما يتعلق بالقرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية والذي يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال، أكد وزير الخارجية “أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة”.

وشدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بقوله “سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن”.