وفاة وإصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب مركبة جنوب مكة

تواصل – فريق التحرير:

أشفر حادث انقلاب مركبة على طريق البيضاء، جنوبي مكة المكرّمة، عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرون.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس الخميس، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في البيضاء بعد سكن الأمير سلطان وبه عدد من المصابين، وتوجّهت ست فرق إسعافية إلى الموقع.

وتبيّن بعد وصول الفرق للموقع، وجود حالة وفاة وثماني إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، فيما نُقلت ثماني إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، وأُسعفت حالة واحدة في الموقع ورفضت النقل.