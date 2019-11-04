بيشة.. تكثيف عمليات البحث عن مواطن مفقود منذ شهرين

تواصل – ييشة:

كثّفت الأجهزة الأمنية وذوو مواطن مفقود من أهالي بيشة ويعاني من اعتلال نفسي، جهودها للبحث عنه بعدما فُقد منذ شهر ذي الحجة الماضي ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وذكر أحد أقارب المفقود أنه خرج من منزله بسيارته هايلوكس غمارتين رقم اللوحة: أ م م 2898 متجهاً إلى خميس مشيط، ثم اختفى بعد ذلك ولم يعثر له على أثر، وتم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات.

وأضاف أن عدداً من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه، على أمل العثور عليه بالرغم من مضي أكثر من شهرين.

وناشد قريب المفقود، من يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0556929105