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شاهد.. آثار الدمار على مستشفى حفر الباطن بعد «البردية التاريخية»

شاهد.. آثار الدمار على مستشفى حفر الباطن بعد «البردية التاريخية»
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مدى تأثر مستشفى حفر الباطن بالبردية والتقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.

وعلق الخبير في الطقس والمناخ، على المقطع المتداول بقوله: “مستشفى حفرالباطن بعد البرديه التاريخية”.

يذكر أن الرياح القوية وتساقط البرد بغزارة عصر اليوم بمحافظة حفر الباطن، تسببت في سقوط عدد من المظلات واللوحات الإعلانية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم،تبوك ،الشرقية) فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق(جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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