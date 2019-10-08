صدمه سائق متعمداً.. تفاصيل إصابة مراقب مرور بجامعة الملك سعود (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت جامعة الملك سعود، تفاصيل إصابة مراقب مرور بعدما صدمه سائق عن طريق العمد، حيث تعرض لرضوض في القدم أثناء عمله في مراقبة الحركة المرورية صباح الأحد الماضي.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن المراقب كان طلب من سائق سيارة “تويوتا كامري” التقيد بالتعليمات والتوقف التام للسماح بمرور المركبات في المسار الآخر؛ لكن السائق لم يستجب للتعليمات وتحرك بسيارته تجاه مراقب المرور وصدمه.

وأضافت الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي أنها أحالت القضية إلى شرطة الدرعية لاستكمال التحقيقات في الحادثة، مؤكدة أنها تقف مع جميع مراقبي الأمن والسلامة في سبيل الحصول على حقوقهم.

وكان أحد السائقين قد وثق بكاميرا مراقبة مثبتة داخل مركبته لحظة وقوع الحادث عند أحد مداخل المدينة الجامعية في الدرعية.