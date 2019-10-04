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الأمير خالد بن سلمان: النظام الإيراني يسعى بكل وقاحة لاستغلال اليمن لتحقيق مصالحه

الأمير خالد بن سلمان: النظام الإيراني يسعى بكل وقاحة لاستغلال اليمن لتحقيق مصالحه
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تواصل – فريق التحرير:

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن التهدئة التي أُعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية؛ كون هذا ما تسعى إليه دوماً، وتأمل أن تطبّق بشكل فعلي، كما أكّد ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إن حديث النظام الايراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، استغلالٌ ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها.

وأضاف: “يسعى النظام الإيراني، وبكل وقاحة، لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقلل من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم مَن يسعى للتهدئة في اليمن، في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد.

ونشر نائب وزير الدفاع مقطع فيديو لوزير خارجية إيران، وعلّق عليه قائلاً “ها هو وزير خارجية النظام الإيراني، الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون أيّ اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن”.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: “آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أيّ مصالح أخرى”.

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