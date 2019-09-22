بعد القبض على «مُعذب الرضيعة».. محامٍ يقترح تصنيف تعنيف الأطفال ضمن الجرائم الكبرى

تواصل – فريق التحرير:

اقترح المحامي أحمد المحيميد، أن يتم تصنيف وقائع تعذيب الأطفال ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وتشديد العقوبات في نظامي الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المحيميد بتويتر، عقب إعلان شرطة منطقة الرياض، مساء السبت، إلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعذب طفلته الرضيعة البالغة من العمر 3 أعوام.

يذكر أن مقطع فيديو متداول أثار غضباً شديداً لدى رواد الشبكات الاجتماعية، حين ظهر شخص (أب) يعنف طفلته بطريقة صادمة.

وذكرت شرطة الرياض في بيان أنه تم القبض على الشخص، وهو مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، في حي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفر الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.