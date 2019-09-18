الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تُثبت تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

بالفيديو.. وزارة الدفاع تعرض أدلة تُثبت تورط إيران في الهجوم على «أرامكو»

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

وزير الطاقة يزف بشرى من خادم الحرمين وولي العهد إلى المواطنين (فيديو)

وزير الطاقة يزف بشرى من خادم الحرمين وولي العهد إلى المواطنين (فيديو)

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

مجلس الوزراء يقر تعديل «كود البناء» ونظام السوق المالية

ضبط الشاب مُطلق النار على المتنزهين في «رجال ألمع»

ضبط الشاب مُطلق النار على المتنزهين في «رجال ألمع»
0

تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات الأمنية في محافظة رجال ألمع، التحقيق مع شاب أقدم على إطلاق الرصاص من رشاش ومسدس على متنزهين ومركباتهم، مساء أمس.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت بعد تلقيها بلاغًا عن واقعة قيام شاب بإطلاق النار من سلاح ومسدس على المتنزهين في رجال ألمع، من القبض على الجاني في وقت وجيز، وجرى إيداعه التوقيف؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة؛ في الوقت الذي تُواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات القضية.

وأطلق الشاب قرابة 12 طلقة رشاش، و5 طلقات مسدس، مما أدى إلى تضرر بعض السيارات.

وتسبب الحادث في إثارة حالة من الذعر بين المارة والمتنزهين الذين كانوا بالموقع، مطالبين بوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مكة.. خلاف بين شخصين ينتهي برصاصة في الرأس وفرار الجاني

مكة.. خلاف بين شخصين ينتهي برصاصة في الرأس وفرار الجاني

أول رد من متحدث «التعليم التقني» بشأن تهديد طالبات كلية الخُبر

أول رد من متحدث «التعليم التقني» بشأن تهديد طالبات كلية الخُبر

بالفيديو.. تفاصيل الإطاحة بـ «تاجر مخدرات» ومطلق النار بجوار الرضيع

بالفيديو.. تفاصيل الإطاحة بـ «تاجر مخدرات» ومطلق النار بجوار الرضيع

بعد القبض عليه.. 6 تهم تنتظر مُطلق النار بجوار «الطفل الرضيع»

بعد القبض عليه.. 6 تهم تنتظر مُطلق النار بجوار «الطفل الرضيع»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد
لمح.. فلمع!!
مقالات

لمح.. فلمع!!

المزيد
قال أيش.. قال احذفوا الماضي!
مقالات

قال أيش.. قال احذفوا الماضي!

المزيد
بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية
تقارير وحوارات

بعد مقتل طالب «خنقاً» على يد زميله بالرياض.. مغردون: كثفوا الرقابة وأحسنوا التربية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>