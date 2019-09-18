ضبط الشاب مُطلق النار على المتنزهين في «رجال ألمع»

تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات الأمنية في محافظة رجال ألمع، التحقيق مع شاب أقدم على إطلاق الرصاص من رشاش ومسدس على متنزهين ومركباتهم، مساء أمس.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت بعد تلقيها بلاغًا عن واقعة قيام شاب بإطلاق النار من سلاح ومسدس على المتنزهين في رجال ألمع، من القبض على الجاني في وقت وجيز، وجرى إيداعه التوقيف؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة؛ في الوقت الذي تُواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات القضية.

وأطلق الشاب قرابة 12 طلقة رشاش، و5 طلقات مسدس، مما أدى إلى تضرر بعض السيارات.

وتسبب الحادث في إثارة حالة من الذعر بين المارة والمتنزهين الذين كانوا بالموقع، مطالبين بوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر.