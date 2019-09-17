جدة.. القبض على محامٍ بعد تهربه من دفع مليون ريال لمواطنة

ألقت الجهات الأمنية القبض على محام كان يخفي نفسه عن الأنظار، تهرباً من تنفيذ حكم بالسجن، أصدرته بحقه محكمة التنفيذ بجدة، وذلك لمماطلته في إعادة مبلغ مليون ريال لعميلة في مكتبه، تسلمه منها مقابل تسوية قضية لها، ولم ينفذ التسوية.

وتعود التفاصيل إلى إصدار المحكمة حكماً تضمن إلزام المحامي بإعادة المبلغ المذكور والسجن في حال عدم السداد، لذلك جاءت عملية إلقاء القبض عليه وإيداعه في قسم الشرطة تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، – وفقاً لـ”عكاظ”-.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أفادت بعد مخاطبتها من طرف المحكمة بعدم توفر مبالغ تفي بالمبلغ المطلوب في حسابات المنفذ ضده، لذلك وجب إنفاذ حكم الحبس التنفيذي ضده لحين سداد المبلغ.