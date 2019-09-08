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قصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات والمكاتب الوطنية في مجال الاستشارات 

قصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات والمكاتب الوطنية في مجال الاستشارات 
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تواصل- الرياض:

صدر أمرٌ سامٍ يتم بموجبه منع جميع الجهات التابعة للحكومة من التعاقد والتعامل مع الشركات والمكاتب الأجنبية التي تعمل في مجالات الاستشارات.

ويلزم هذا الأمر جميع الجهات الحكومية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون مقتصراً على ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية، وألا تتعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم هذه الخدمات إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

واستند الأمر السامي إلى كتاب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بخصوص العقود التي تبُرمها الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الاستشارية، وما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من توصيات لجنة الخبراء، التي درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

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