الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

قرارات «مجلس الوزراء»: رئيس جديد لـ«أرامكو».. وبرنامج للإعانات الزراعية

تنفيذ حكم القتل في «عطا لله العمراني» بتبوك 

تنفيذ حكم القتل في «عطا لله العمراني» بتبوك 

توجيه باستمرار الطلاب النازحين والمنتهية إقاماتهم في مدارسهم حتى نهاية العام

توجيه باستمرار الطلاب النازحين والمنتهية إقاماتهم في مدارسهم حتى نهاية العام

التحالف: إسقاط طائرة «مسيّرة» أُطلقت من «عمران» باتجاه المملكة

التحالف: إسقاط طائرة «مسيّرة» أُطلقت من «عمران» باتجاه المملكة

«الدفاع المدني» تشيد بشجاعة شخص وتصف تصرفه بـ «الخاطىء» (فيديو)

«الدفاع المدني» تشيد بشجاعة شخص وتصف تصرفه بـ «الخاطىء» (فيديو)
0

تواصل – فرق التحرير:

علقت المديرية العامة للدفاع المدني، على مقطع قيام شخص بدفع سيارة مشتعلة بمركبته لإنقاذ منزل جيرانه، بقولها: “إن التصرف الذي قام به أحد الأشخاص حين حاول التعامل مع مركبة محترقة في حي السويدي بالرياض – تصرف خاطئ وغير آمن وينطوي على مخاطر كبيرة وقد يوصل إلى نتائج لا تحمد عقباها”.

وأضافت، في بيان لها، أن اجتهاد الشخص بدفع المركبة المحترقة بسيارته عدة مرات أدى إلى انتقال الحريق وتطوره، حيث تضررت جزئياً مركبتان كانتا متوقفتين في الجانب المقابل.

وأشادت المديرية بالمقصد النبيل والشجاعة وراء هذا التصرف الخاطئ؛ لكن دعت إلى عدم اتباع هذه الطريقة، والاهتمام بالدرجة الأولى بإخلاء المنزل المجاور والمركبات.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمبادرين تقييم الحالات خصوصاً في حال عدم وجود محتجزين أو مصابين واتباع إرشادات الدفاع المدني التي تقدم عند تلقي البلاغ، حتى وصول فرق الإطفاء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حريق يخلي طلاب مدرسة بـ«عفيف».. ومعلمتان تخمدان حريقاً بـ«القنفذة»

حريق يخلي طلاب مدرسة بـ«عفيف».. ومعلمتان تخمدان حريقاً بـ«القنفذة»

بعد اكتشاف جثّة امرأة.. انتشال جثمان رجل سقط في «غدير البنات» بالطائف

بعد اكتشاف جثّة امرأة.. انتشال جثمان رجل سقط في «غدير البنات» بالطائف

موقف بطولي.. شخص يفادي جيرانه ويبعد سيارة مشتعلة بمركبته الخاصة (فيديو)

موقف بطولي.. شخص يفادي جيرانه ويبعد سيارة مشتعلة بمركبته الخاصة (فيديو)

بالأسماء.. «الدفاع المدني» تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية

بالأسماء.. «الدفاع المدني» تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يالَيتَني كنت معَهُم
تدوينات حرة

يالَيتَني كنت معَهُم

المزيد
تطوير التعليم.. وجهة نظر!
مقالات

تطوير التعليم.. وجهة نظر!

المزيد
الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية
تدوينات حرة

الإدارة بين النظرية العلمية والإنسانية

المزيد
صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي
تدوينات حرة

صِناعة تكريرِ النِّفط.. من علامات التراث الصناعي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>