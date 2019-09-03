«الدفاع المدني» تشيد بشجاعة شخص وتصف تصرفه بـ «الخاطىء» (فيديو)

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علقت المديرية العامة للدفاع المدني، على مقطع قيام شخص بدفع سيارة مشتعلة بمركبته لإنقاذ منزل جيرانه، بقولها: “إن التصرف الذي قام به أحد الأشخاص حين حاول التعامل مع مركبة محترقة في حي السويدي بالرياض – تصرف خاطئ وغير آمن وينطوي على مخاطر كبيرة وقد يوصل إلى نتائج لا تحمد عقباها”.

وأضافت، في بيان لها، أن اجتهاد الشخص بدفع المركبة المحترقة بسيارته عدة مرات أدى إلى انتقال الحريق وتطوره، حيث تضررت جزئياً مركبتان كانتا متوقفتين في الجانب المقابل.

وأشادت المديرية بالمقصد النبيل والشجاعة وراء هذا التصرف الخاطئ؛ لكن دعت إلى عدم اتباع هذه الطريقة، والاهتمام بالدرجة الأولى بإخلاء المنزل المجاور والمركبات.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمبادرين تقييم الحالات خصوصاً في حال عدم وجود محتجزين أو مصابين واتباع إرشادات الدفاع المدني التي تقدم عند تلقي البلاغ، حتى وصول فرق الإطفاء.