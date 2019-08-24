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شرط جديد من «الجمارك» لفسح «الأدوات الصحية».. يضمن توفير المياه

شرط جديد من «الجمارك» لفسح «الأدوات الصحية».. يضمن توفير المياه
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تواصل – الرياض:

اشترطت الجمارك وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه مثبتة على منتجات الأدوات الصحية الواردة، وذلك حتى يسمح بفسحها ودخولها إلى المملكة.

وقالت الجمارك إنه حتى يتم تفادي عدم فسح الإرسالية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، يتوجب على جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية التي تدخل ضمن لائحة ترشيد استهلاك المياه التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على الكرتون الخارجي والداخلي للمنتج.

وأوضحت الجمارك أنها تعمل وفقاً لمنظومة عمل متكاملة تتولى من خلاله التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. حسب “عكاظ”.

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