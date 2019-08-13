ضاعت حقيبته وعادت .. حاج يروي القصة مشيداً بأمن المملكة 

تواصل – فريق التحرير:

روى حاج جزائري قصة استعادته لحقيبته الشخصية، بعد أن فقدها وبها كل وثائقه الرسمية وأمواله حيث عادت له حقيبته في أقل من 48 ساعة.

وقال الحاج ياسر العرابي، وهو رئيس تحرير قناة النهار الجزائرية، إنه فقد حقيبته التي بها كل متعلقاته الشخصية وأصبح دون هاتفه الجوال وجواز سفره وأمواله.

وتابع، في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي عبر “تويتر”: “أنه أبلغ مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بفقدانه الحقيبة، مشيرا إلى أنه بعد 48 ساعة عادت له الحقيبة”.

وختم الحاج الجزائري بقوله “عندما تفقد شيئا وسط 3 ملايين حاج ويعود لك، فاعلم أنك بالمملكة العربية السعودية”، مضيفا أن المملكة تقوم بمجهودات كبيرة في تأمين الحجاج ورعايتهم”.