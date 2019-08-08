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درجات الحرارة وحركة الرياح اليوم في المشاعر المقدسة ومكة والمدينة

درجات الحرارة وحركة الرياح اليوم في المشاعر المقدسة ومكة والمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصحواً إلى غائمة جزئياً على المدينة المنورة، وغائمة جزئياً على جدة.

وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كم /س.

فيما تبلغ درجة الحرارة في عرفة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 – 40 كم /س، و29 درجة في منى، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كم /س، وفي مزدلفة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 – 38 كم /س، وفي جدة 32 درجة، والرياح جنوبية لجنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كم /س.

وأما عن الطقس المتوقع باقي اليوم فيكون حسب التصميم المرفق:

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