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وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم مروع بالباحة

وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم مروع بالباحة
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تواصل – الباحة:

أسفر حادث تصادم مروري وقع بين مركبتين قبل ساعات، على طريق الجبلات باتجاه الطائف، عن وفاة شخص وإصابة 7آخرين بإصابات متفاوتة.

وباشرت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني بالباحة الحادث لإسعاف المصابين، حيث تعرض 5 أشخاص لإصابات خطيرة فيما تعرض اثنين آخرين لإصابات تطلبت التدخل السريع وانعاشهما قلبيا في مكان الحادث.

وبحسب المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني فإن إدارة العمليات تلقت بلاغا عن حادث التصادم تمام الساعة 21:48 مساء السبت 3/ 8 / 2019م بالجبلات باتجاه الطائف.

وكشف الزهراني أنه تم توجيه 6 فرق إسعافيه من الهلال الأحمر لمكان الحادث لإسعاف المصابين ، مضيفا أن عدد الإصابات التي تم التعامل معها 7 إصابات خطيرة تم اسعافها ونقلها إلى مستشفى قبا ومستشفى القرى ومستشفى الملك فهد بالباحة. بجانب حالة وفاة واحدة.

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