«العمل» تحذر أصحاب الأعمال.. هذا السلوك يعرضك لغرامة 20 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن قيام أصحاب العمل أي نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه؛ مما يشكل إبطالاً أو إضعافاً لتطبيق تكافؤ الفرص، ويعرض صاحب العمل لغرامة 20 ألف ريال على صاحب العمل.

وجاء ضمن التعديلات الجديدة التي أجرتها الوزارة على جدول مخالفات نظام العمل، إيقاع غرامة 20 ألف ريال على صاحب العمل في حال عدم التزامه بمتطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بما لا يقل عن 5 متطلبات.

وتضمنت التعديلات رفع غرامة عدم الالتزام باتخاذ احتياطات السلامة اللازمة للوقاية من الحريق، بما في ذلك وضع خطط الإخلاء إلى 15 ألف ريال بدلاً عن 10 آلاف، وفرض غرامة 15 ألف ريال على عدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في كافة الأنشطة.

واشتملت التعديلات أيضا على خفض غرامة عدم التزام صاحب العمل بفحص عُمّاله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية فحصاً شاملاً في كل عام، إلى 3 آلاف ريال بدلاً من 5 آلاف، وخفض غرامة عدم الالتزام بتوفير خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية الأولية من 10 آلاف ريال إلى ألف ريال.