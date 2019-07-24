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«وعد القابضة»: دمجنا التكنولوجيا مع التعليم.. ونسعى لتطبيق «رؤية 2030»

«وعد القابضة»: دمجنا التكنولوجيا مع التعليم.. ونسعى لتطبيق «رؤية 2030»
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تواصل – فريق التحرير:

تسعى المؤسسات التعليمية إلى توفير أعلى الإمكانات لتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة، وفق المعايير العالمية وبما ينسجم مع خصوصية المملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة وعد القابضة الدكتور عادل عبدالجليل بترجي أنه “لا يمكن لقطاع التعليم الأهلي التركيز فقط على تنافسية الرسوم وجني الأرباح، الأجدر أن يكون التنافس في تقديم برامج نوعية ومناهج ومخرجات تؤكد وتوازي رؤية ٢٠٣٠ وطموحات الطلاب وأولياء الأمور”.

وأضاف “إننا ومن خلال خبراتنا التي تصل إلى قرابة الربع قرن، حرصنا على تحقيق مكانة في قطاع التعليم رائدة على مستوى المنطقة، عن طريق استقطاب أفضل المناهج الدولية، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا مع التعليم، وتطبيق مجموعة من النظريات التعليمية المجربة في الميدان، دون أن نهمل القيم الإسلامية والهوية الوطنية في بحثنا المستمر بهدف التطوير وجدنا أن التكامل والتفاعل بين القلب والعقل والبدن يؤدي إلى أفضل المخرجات التربوية، لتحقيق النجاح الحقيقي”.

وتجدر الإشارة أن “وعد القابضة” تفخر بامتلاكها مجموعة من المدارس في مدينة جدة، وأحد أكبر المشاريع التعليمية الحديثة على مستوى الشرق الأوسط متمثلا في مدارس أكاديمية وعد، والتي تمتلك منهج تعليمي فريد من نوعه بالإضافة إلى أحدث المباني والتجهيزات المدرسية التي تسع حتى6500 طالب وطالبة، يتم تقديمه من ِقبل نخبة من أعضاء هيئة تدريس عالمية وعربية في بيئة تعليمية دائمة الابتكار والتطوير.

واستطرد الدكتور عادل بترجي، نحن نفخر بأننا نسعى لتجسيد رؤية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان في خلق مجتمع من الحالمين المجتهدين القادرين على بناء مستقبل عظيم لوطننا، لذلك حرصنا على تطوير المستوى الأكاديمي لمتعلمي أكاديمية وعد وقررنا زيادة عدد ساعات ووقت الدوام المدرسي ابتداء من العام الدراسي القادم مقدار حصة تعليمية 45) دقيقة) إضافية كل يوم لجميع الصفوف من الأول ابتدائي وحتى العاشر، وذلك لتوفير حصص دراسية إضافية وبرامج تطويرية ترتقي بقدرات الطلاب في الذكاء العاطفي، والقدرات التحليلية والإبداعية وحل المشكلات، والمهارات القيادية، ومهارات ريادة الأعمال.

وأضاف أن جميع طلاب وطالبات أكاديمية وعد يدرسون برنامج كامبريدج البريطاني بالإضافة إلى مواد الهوية ومجموعة من البرامج الإثرائية بشهادات عالمية، لتخريج دفع من الطلاب والطالبات مؤهلين واثقين من إمكاناتهم، مبدعين وفعالين في مجتمعاتهم، وقادرين على التطوير وتحمل المسؤولية، مستعدين للدراسة في أفضل الجامعات العالمية والمحلية.

وشدد على أن الدروس والمواضيع العربية هي جزء أصيل من المنهج الأكاديمي لوعد، ويتم تدريسها بفاعلية عن طريق مجموعة من أساليب التكنولوجيا الحديثة، وباستخدام بعض الوسائل التقليدية الرفيعة والمختبرة. كما يقوم المنهج الأكاديمي لوعد بدمج القيم الإسلامية مثل محبة الله والإحسان والمسؤولية في جميع المسارات الدراسية، من خلال منهج “تربيه” لإعطاء المتعلمين منهجاً تفاعلياً منسجماً مع روح العصر.

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