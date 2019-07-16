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لا رسوم على «رخصة المعلم».. تعرف على شروطها وقيمة الاختبار

لا رسوم على «رخصة المعلم».. تعرف على شروطها وقيمة الاختبار
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تواصل – متابعات:

أكدت هيئة تقويم التعليم عدم وجود رسوم لرخصة المعلم، وأن الرسوم للاختبارين فقط (عام وتخصصي) بقيمة 150 ريالاً لكل اختبار، ومن المقرر أن تعلن رسوم الاختبارات “رسميًا” خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشفت عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة؛ وهي رخصة معلم ممارس، ورخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير، حيث تضمنت شرط الحصول على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لكل رخصة.

وبيَّنت الهيئة أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، بالإضافة إلى ضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية تبلغ 400 ألف متقدم للاختبار سنويًا، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ/ 2020م.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14 / 2 / 1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها وتقويم تطبيقها، بالإضافة إلى تولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

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