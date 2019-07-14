قنصلية المملكة بهونج كونج تجدد تحذيرها للسعوديين من مواقع الاحتجاجات

تواصل – فريق التحرير:

جددت قنصلية المملكة في هونج كونج تحذيرها للمواطنين السعوديين الموجودين هناك من الذهاب إلى المناطق التي تشهد مظاهرات ومسيرات احتجاجية.

ودعت القنصلية اليوم الأحد المواطنين السعوديين الموجودين في هونج كونج، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجّه إلى منطقة (شاتين) الواقعة شمال هونج كونج على الحدود مع الصين، وذلك بسبب مشاركة آلاف المتظاهرين في عدة مسيرات احتجاجية اليوم بتلك المنطقة.

يذكر أن القنصلية كانت طلبت يوم أمس، المواطنين الموجودين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجّه إلى منطقة (شونج شوي) الواقعة في شمال هونج كونج على الحدود مع الصين بسبب الاحتجاجات القائمة هناك.