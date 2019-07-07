كوب واحد على الريق ينقص وزنك ويحسن صحتك ويمد جسمك بالفيتامينات.. تعرف عليه

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كشف مختصون في الحمية الغذائية أن تناول كوب واحد من مغلي البقدونس على الريق يومياً يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

وقال المختصون إن البقدونس يتمتع بالعديد من الفوائد للجسم غير إنقاص الوزن ، حيث يحتوي المشروب المفيد على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم وللوقاية من الأمراض المختلفة.

وتتلخص القيمة الغذائية للبقدونس المغلي في أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية من بينها الألياف الغذائية بنسبة عالية، كما توجد به المعادن الرئيسية التي يحتاجها الجسم وتشمل الحديد والبوتاسيوم والفسفور والمنجنيز، ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين أ و فيتامين ك وفيتامين ي، كما يحتوي على فيتامين ب المركب، المهم لصحة الجسم ولصحة المرأة الحامل.

كما توجد به نسبة عالية من البروتينات المهمة التي تدخل في تكوين أنسجة الجسم.