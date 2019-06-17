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«وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام في اليوم الثاني من فعاليات برنامج التدريب النظري (صور)

«وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام في اليوم الثاني من فعاليات برنامج التدريب النظري (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تواصلت لليوم الثاني فعاليات برنامج التدريب النظري لطلاب الإعلام في الجامعات الحكومية، ضمن مشروع تأهيل طلاب الإعلام في الصحافة الإلكترونية، حيث يهدف المشروع الذي يأتي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية وينفذه وقف تواصل الخيري بالتعاون مع مركز المجد للتدريب الإعلامي، إلى تدريب طلاب الإعلام وتطوير مهاراتهم في العمل الصحفي والإعلامي.

وتلقى المتدربون اليوم الاثنين محاضرتين الأولى بعنوان بداياتي في الإعلام التي قدمها الأستاذ هادي الصالح فيما قدم المحاضرة الثانية الأستاذ أيمن الفلاح بعنوان الإعلام والقيم.

من جانبهم، تفاعل الطلاب المتدربون مع المحاضرات التي قدمها المدربون لما تحتويه من معلومات علمية معاصرة في مجال الصحافة الإلكترونية تسهم في تطوير مهاراتهم، وقدراتهم وتزودهم بالجديد في مجال العمل الصحفي والإعلامي.

ويقدم المشروع 8 برامج نظرية تشمل تطوير قدرات الطلاب المشاركين ومهاراتهم في عدد من المجالات من بينها: صناعة المحتوى الرقمي، والتحرير والمراسل الصحفي، بجانب التعرف على فنون صحافة الموبايل والصورة الاحترافية، ويهدف المشروع الذي انطلق أمس الأحد إلى تدريب 20 طالباً من طلاب الإعلام في الجامعات الحكومية.

الجدير بالذكر، أنه بنهاية مرحلة البرنامج النظري للمشروع ستنطلق المرحلة الثانية التي تتضمن تنفيذ البرنامج التطبيقي للعمل الصحفي الموجه للطلاب للمتدربين تحت إشراف قسم التحرير في صحيفة تواصل الإلكترونية.

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