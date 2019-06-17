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«الحصيني» يتوقع نشاطاً لرياح البوارح نهاية الأسبوع: غبار وأتربة تعيق الرؤية

«الحصيني» يتوقع نشاطاً لرياح البوارح نهاية الأسبوع: غبار وأتربة تعيق الرؤية
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تواصل – فريق التحرير:

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، نشاطاً لرياح البوارح في منطقة حوض الخليج بما فيه “الشرقية” خلال الأيام المقبلة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يُتوقع نشاط لرياح البوارح على حوض الخليج العربي بما فيه “الشرقية” خلال الأيام المقبلة من الثلاثاء 1440/10/15هـ، وبشكل واضح”.

وأضاف من المتوقع خلال الأربعاء والخميس 1440/10/17:16هـ، غبار من خفيف إلى شبه كثيف مع التنبيه من تجمُّع الرمال على الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض ودول الخليج.

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