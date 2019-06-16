نسيها والداها داخل سيارة لمدة 3 ساعات.. تدخل سريع لإنقاذ حياة طفلة بالباحة

تواصل – الرياض:

تمكنت الكوادر الطبية المناوبة بقسم طوارئ مستشفى المخواة العام، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، وكانت حالتها الصحية حرجة جداً وتعاني من اضطراب في الوعي وتخليط ذهني مع ارتفاع درجة الحرارة وتسارع في نبضات القلب والتنفس بالإضافة إلى صدمة جفاف ناجمة عن حالة شبيهة بضربة الشمس.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن حالة الطفلة الصحية تدهورت جراء نسيانها من قبل أسرتها داخل سيارة مطفأة محكمة النوافذ والأبواب لمدة ثلاث ساعات.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل طبيب الطوارئ وأخصائية الأطفال المناوبة وتم استدعاء استشاري الأطفال المناوب وتم إعطاء الطفلة المحاليل الوريدية المغذية وتزويدها بالأوكسجين وتخفيض الحرارة.

كما تم إجراء فحوصات شاملة أظهرت جفاف زائد الصوديوم وبعد مرور ساعة من العناية الطبية المكثفة استعادت الطفلة وعيها وتخلصت من حالة ضربة الشمس التي أصيبت بها، وتم نقلها إلى قسم تنويم الأطفال برفقة والدتها وحالتها الصحية مستقرة، ولا تزال الطفلة تخضع للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفى.