«السجون» توضح حقيقة بدء تطبيق العقوبة البديلة بـ «السوار الإلكتروني»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للسجون أن مشروع السوار الإلكتروني واستخدامه كعقوبة بديلة، لا يزال في طور التجربة.

وأكدت المديرية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن تطبيق المشروع الفعلي سيبدأ بعد اكتمال الإجراءات النظامية.

وأضافت أنه إشارة إلى ما تم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني، والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة، نود الإيضاح أنه مازال في طور التجربة، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية”.

وكانت بعض الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد زعمت أن المشروع دخل حيز التنفيذ؛ وهو ما نفته الإدارة العامة للسجون.