مواطنون يشتكون وعورة طريق «الفيض – النعضاء».. ونقل عسير توضح (فيديو)

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تواصل – محمد واص:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يبين معاناة المواطنين من الطريق الرابط بين مركز الفيض التابع لمحافظة الحرجة وبين النعضاء.

وظهر أحد المواطنين خلال المقطع متحدثا عن معاناة الأهالي أثناء مرورهم بهذا الطريق، مبينا أن الجهة المختصة أزالت الطبقة الإسفلتية وإلى الآن لا يزال الأهالي ينتظرون إكمال صيانة الطريق، وأظهرالمقطع بعض السيارات العالقة بفعل السيول الجارفة التي أصابت الطريق بالشلل التام.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق بن الأسمر الشراري، أنه تم إرسال معدة لصيانة هذا الطريق بعد هطول الأمطار مؤخراً وفق الإمكانات المتاحة لفرقة الطرق الترابية المتواجدة بالقرب من الموقع وفق الحالة الطارئة.

وأكد أنه تم سحب مقاولة استكمال وصلة طريق النعضاء من إحدى شركات المقاولات، وهي الآن تحت إجراءات الترسية من جديد.

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