19 شراكة نوعية لتجويد الخدمات المقدمة لـ «ضيوف الرحمن»

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قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون النقل الدكتور بسام غلمان، إن قرار مجلس الوزاء الخاص بتجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ساهم في إحداث حِراك إيجابي على مستوى مؤسسات الطوافة، وكان بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز أهداف برنامج رؤية 2030 التنفيذي والمتمثل في خدمة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال رعايته لحفل توقيع 19 شراكة نوعية مع القطاعين العام والخاص، والقطاع الثالث غير الربحي، أبرمها مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا، مساء أمس (الخميس) في جدة، بهدف تحسين وتجويد خدماتها المقدمة لنحو ربع مليون حاج من قارات العالم الخمس خلال موسم حج 1440هـ، بحضور عدد من القناصل العاميين بجدة، بينهم البريطاني سيف أوشر، والفرنسي الدكتور مصطفى مهراج، والتركي عاكف منوشة، والقنصل الأمريكي رئيس قسم التأشيرات يوهان شمونس.

وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي، إلى أن جميع الشراكات تأتي ضمن “مبادرات 1440هـ”، وهو برنامح خاص بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا مستلهم من رؤية 2030، ويسعى إلى تعزيز المحتوى المحلي وعقد الشراكات وتحســين تجربة الحاج.

وذكر عنقاوي أن برنامج “مبادرات 1440هـ” أفرز أكثر من 40 مبـادرة تُعني جميـعها بجوانـب الخدمـات التـي تقـدم للحجـاج وتهتم باحتياجاتهم حال تواجدهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال عنقاوي: “إن القيادة السعودية منــذ عهــد المغفــور لــه الملــك عبدالعزيــز ـ رحمــه الله ـ وأبنائــه من بعده، خصت قاصــدي المســجد الحــرام مــن الحجــاج والمعتمريــن بأولويــة خاصــة، وتجســد ذلك في رؤية 2030 التي أولـت ضيوف الرحمن جـل اهتمامهـا، ولذلك حرصــت المؤسســة أن تسـتلهم رؤيتهـا مـن الرؤيـة السعودية الطموحة، وأن تســير وفــق مــا خططتــه وزارة الحـج والعمـرة فـي مبادراتهـا، حيث عملت على تشــكيل فريــق ذو قــدرة وكفــاءة، للمساهمة في خلــق مبــادرات خلاَّقة تسهم في تقديم خدمات متكاملــة للحــاج بمســتوى راقــي، من خلال 57 مكتباً ميدانياً”.

من جانبه، أوضح القنصل العام لفرنسا بجدة الدكتور مصطفى مهراج، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل جهوداً حثيثة لتيسير مناسك الحج والعمرة على ضيوف الرحمن وهو ما يضعها محل تقدير بنفوس المسلمين في أصقاع المعمورة.

وأشار القنصل البريطاني عبر «تويتر»، إلى أن توقيع اتفاقيات الشراكة التي قامت بها المؤسسة سيرفع من تطوير مستوى الخدمات التي ستقدم موسم 1440 للحجاج البريطانيين.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع تجويد الخدمات المطوف الدكتور وائل الحلبي، أن المؤسسة أنشأت ضمن منظومتها الإدارية قطاعاً خاصاً لتجويــد الخدمــات المقدمــة لحجــاج بيــت الله الحــرام يعمــل علـى دراسـة الخدمـات المقدمـة لضيوف الرحمن وســبل تحســينها، مبيناً أن المؤسسة عقدت شراكاتها مع الطامحيـن الراغبيـن في خدمـة الحجـيج، بهــدف تمكينهم مــن أداء واجبهــم المقدس في فنهم الذي يجيدونه، ورغبــة منها بحصول الحــاج علــى خدمــة مميزة وتيسيير رحلته الإيمانية بأداء شعيرة الحج.

وأضاف الحلبي، أن مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا تعمل على تحقيق برنامــج «الحــج الذكــي» الــذي أطلقــه مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة رئيــس لجنــة الحــج المركزيــة الأمير خالـد الفيصـل، لافتاً إلى أن المؤسسة ألزمت نفسها بفتح أبــوابها لــكل مــن يرغــب فــي خدمــة الحجــاج وفــق أهــداف الرؤيــة، ووفــق مــا يتطلــع إليـه ولــي العهــد.

وتشمل اتفاقيات الشراكة، تقديم أفضل منتجات وخدمات الاتصالات (التحول الرقمي)، وتحسين جودة الوجبات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، وتحسين تجربة المنام في مشعر منى، وتوفير هدايا الحجيج من الصناعات المحلية بالجودة العالية، بالإضافة إلى عمل دراسات ومشاريع بحثية لتطوير خدمات النقل، وتعزيز الرحلات السياحية في مكة المكرمة، وإشراك منسوبي المؤسسات غير الربحية في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير خدمات الأضاحي ونقل الطرود البريدية بأسعار تنافسية، وتحسين تجربة سكن الحجاج، وتوفير احتياجات رحلة الحج بصناعة محلية، بالإضافة إلى اتفاقية تطوير خيام الحجاج بمشعر عرفات، وتعزيز مزاولة التمارين للحجاج الرياضيين، ودعم الشركات الناشئة، وإثراء تجربة الحاج، وتجويد المشروبات الساخنة، وتقديم استشارات لتحسين تجربة الحاج.

ومن أبرز الجهات التي تم التوقيع لها، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، ومؤسسة البريد السعودي، والاتصالات السعودية (STC)، وجميعة هدية الحاج والمعتمر، وتاج للأطعمة المعقمة، ومجموعة عبدالغني الصايغ، وفيجيوال اكسبيرينس، وبارع مكة، ومصنع ساعة الطواف، وإعمار العقارية، وتمارين القوة، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، وناديه عمر للترفيه، ومنسوجات البيت، والبداد العالمية، وبيت الخبرة، وبارن كافيه، ومهاد الأعمال.