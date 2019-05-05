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أمر ملكي.. تعيين 54 قاضياً في وزارة العدل

أمر ملكي.. تعيين 54 قاضياً في وزارة العدل
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تواصل –  واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم بتعيين 54 قاضياً في وزارة العدل على درجة ملازم قضائي.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من تعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله- بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.

وتمنى معاليه التوفيق لأصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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