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نائب أمير الرياض يزور مركز مباحث الزلفي بعد تعرّضه لهجوم إرهابي

نائب أمير الرياض يزور مركز مباحث الزلفي بعد تعرّضه لهجوم إرهابي
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تواصل – الرياض:

أكد الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أمس الثلاثاء، أن هذه الدولة المباركة قامت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي عصية على أي مزايدات من أفكار متطرفة أو ضالة، وهذه الدولة عزيزة بقيادتها التي تهتم بأمنها وأمانها.

وأضاف، خلال تفقده مركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض مؤخراً لهجوم إرهابي وتصدت له قوات الأمن، أقف اليوم بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أمرني بتبليغ شكر خادم الحرمين الشريفين وشكره، لمنسوبي المباحث في الزلفي والشرطة بالمحافظة على عملهم ومتابعتهم، ولا يُستغرب عليهم هذا الإنجاز”.

ووقف نائب أمير الرياض على موقع إحباط العملية الإرهابية والآثار الناجمة عن محاولة الاقتحام البائسة، كما عقد بحضور محافظ الزلفي اجتماعاً مع مدير مباحث منطقة الرياض وعدد من ضباط المباحث، قُدِّم فيه إيجاز عن الترتيبات الأمنية بالمركز والتعامل مع المواقف المفاجئة والجاهزية والرصد الأمني.

 

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