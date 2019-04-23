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«القصاص» من أحد الجناة بالقصيم.. قتل مواطنًا بعدة طلقات نارية

«القصاص» من أحد الجناة بالقصيم.. قتل مواطنًا بعدة طلقات نارية
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تواصل – واس:

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصا في مواطن أقدم على قَتل آخر بمدينة بريدة في منطقة القصيم.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن محمد بن عياد بن عبدالله الحربي “سعودي الجنسية” أقدم على قَتل عبدالله بن صالح بن عبدالله المفضي “سعودي الجنسية”، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

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