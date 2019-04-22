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«رئاسة أمن الدولة» تكشف ترتيبات لأعمال إرهابية.. وتعلن أسماء 13 مضبوطًا
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بفضل الله بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر اليوم الاثنين الموافق 17 / 8 / 1440هـ عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم :-

1 ـ فيصل بن محمد الخضير ( سجل مدني رقم 1092668779 ).
2 ـ عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور ( سجل مدني رقم 1030383762 ) .
3 ـ أيوب بن عبدالرحمن الداود ( سجل مدني رقم 1063404170 ).
4 ـ عبدالرحمن بن عبدالله الداود ( سجل مدني رقم 1005509185 ).
5 ـ عبدالرحمن بن حمود الحمود ( سجل مدني رقم 1078880588 ).
6 ـ مصعب بن مد الله المديد ( سجل مدني رقم 1081019414 ).
7 ـ عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي ( سجل مدني رقم 1133999456 ).
8 ـ عبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش ( سجل مدني رقم 1032693382).
9 ـ عبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش ( سجل مدني رقم 1101832705).
10ـ محمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش ( سجل مدني رقم 1029196704).
11ـ عبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت ( سجل مدني رقم 1075144194).
12 ـ صايل بن صالح بن زيد العليق ( سجل مدني رقم 1110364401).
13ـ زيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي ( سجل مدني رقم 1007038043).

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أهله واستقراره، ولكن الله سيفشل عملهم ويحبط كيدهم وتظل هذه البلاد تحت قيادتها الرشيدة آمنة مطمئنة وفي منعة مما تخطط القيام به الأيدي الآثمة، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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