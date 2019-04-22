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323 لاجئاً فلسطينياً فُقدوا في لبنان منذ اندلاع الصراع السوري

323 لاجئاً فلسطينياً فُقدوا في لبنان منذ اندلاع الصراع السوري
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تواصل – واس:

كشفت منظمات حقوقية فلسطينية في لبنان عن توثيق 323 لاجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011م.

وأشارت المنظمات الحقوقية خلال اجتماعها في بيروت اليوم إلى أن من بين المفقودين الفلسطينيين 37 لاجئة فلسطينية وذكرت أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.

واتهمت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك بعد الاجتماع، مليشيات مسلحة موالية لنظام الأسد قيامها بعمليات خطف واعتقال عشوائية استهدفت المدنيين الفلسطينيين في مختلف مناطق سيطرتها، وأكدت على وجود عدد كبير من المفقودين في سجون نظام الأسد لا يزال الأمن يتكتم على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم،وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من سجون ومعتقلات النظام عن وجود لاجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.
واعتبرت المنظمات التي تتخذ من بيروت مقرا لها ، أن ما يجري داخل سجون ومعتقلات نظام الأسد بحق اللاجئين الفلسطينيين جريمة حرب بكل المعايير .

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