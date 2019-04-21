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شاحنة تابعة لـ«أمانة مكة» تتجاوز السرعة.. والمرور يضبط قائدها

شاحنة تابعة لـ«أمانة مكة» تتجاوز السرعة.. والمرور يضبط قائدها
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تواصل – مكة المكرمة:

باشرت هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بمرور العاصمة المقدسة، تسجيل مخالفة مرورية، لشاحنة تتبع لأمانة مكة، بعد أن ارتكب قائدها مخالفة سرعة وتهور في القيادة.

وورد بلاغ من أحد المواطنين الذي وثق الحادثة بمقطع فيديو؛ يظهر شاحنة تسير بسرعة عالية مساء أمس، وتستخدم المسار الأيسر، وتستخدم الأنوار الأمامية لتجبر المركبات الصغيرة على فتح المسار لها، وفِي حال تأخرت المركبة عن فتح الطريق تقترب منها بشكل مخيف ما يجبر قائد المركبة على الانحراف خوفاً من الصدم من الخلف.

وعلى الفور، تعاملت شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة بدورها مع المقطع، وكثفت بحثها، وفِي أقل من ثلاث ساعات ضبطت المركبة، وأحالت قائدها لهيئة المخالفات والجزاءات المرورية، وتطبيق العقوبات بحقه.

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