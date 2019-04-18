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«صحة عسير» تنفي تدخُّل أمير المنطقة لحل قضية الطبيب الفرنسي

«صحة عسير» تنفي تدخُّل أمير المنطقة لحل قضية الطبيب الفرنسي
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تواصل – فريق التحرير:

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير في بيانٍ لها، أمس الأربعاء، ما تم تداوله عن تدخُّل أمير المنطقة في إيجاد حل لقضية الطبيب الفرنسي المُقال من عمله بمكتب الصحة، بعد مناشدة والدة إحدى المعاقات اللاتي عالجهن.

وأكّدت صحة عسير على دعم أمير المنطقة للإجراءات النظامية التي تم اتخاذها حيال الطبيب، مشيرةً إلى عدم حصوله على شهادة تصنيف أو بطاقة تسجيل مهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي أفادت بأنه غير مؤهل للعمل بالمملكة.

كما لفتت صحة المنطقة إلى أنه تم منح الطبيب أكثر من فرصة لاستخراج الرخصة طوال الفترة الماضية والتي لم يحصل عليها حتى تاريخ عدم تجديد عقده، مشيرةً إلى أسماء عدد من الأطباء المؤهلين لسد فراغ الطبيب المذكور.

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