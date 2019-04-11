أمانة جدة تكشف حقيقة مقطع إصابة مواطنة بحمى الضنك

تواصل – جدة:

نفت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، ما ورد في مقطع فيديو متداول زعم إصابة مواطنة بحمى الضنك؛ بسبب مياه مستنقع أبحر الشمالية.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن العمل جارٍ حالياً على ردم المستنقع، ولم يتم تسجيل بؤر للإصابة بحمى الضنك مع استمرار أعمال الرش.

وأوضح الناطق باسم الأمانة محمد البقمي قائلاً: إن الجهة المعنية أكدت أن المياه مختلطة ما بين مياه حلوة ومياه مالحة، والموقع معرض للتيارات الهوائية والشمس، مشيراً أنه تم ردم نحو ٧٠٪ من البحيرة والعمل مستمر.

يذكر أن مواطنة قالت في مقطع يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مدرسة بها أطفال تطل على تلك البحيرة، وأن هناك مخاوفَ من انتشار حمى الضنك بها، كما أكدت أنها أُصيبت بحمى الضنك من ذات البحيرة، وهو ما نفته الأمانة.